لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد

تصدر وسم #لبنان_يحترق بأكثر من 93 ألف تغريدة موقع تويتر بلبنان مع التهام النيران مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية عدة، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، وفق ما نقل الاعلام الرسمي في البلدين، ما خلف ثلاثة قتلى على الأقل.

ونشرت وسائل الاعلام المحلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار في البلدين وحاصرت مدنيين في منازلهم جنوب بيروت.

واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

وتركّزت الحرائق التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوب بيروت بشكل خاص. وتوسعت رقعة النيران بفعل سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة.

وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على اخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته.

وفي منطقة المشرف بجنوب بيروت، لم تتمكن فرق الإطفاء والأجهزة المعنية من اخماد حريق مستمر منذ يومين.

وأتت النيران على أربع منازل وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم "جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات"، وفق الوكالة.

#سليم_ابو_مجاهد #بطل من #لبنان الله يرحمك وسامحنا. ‏⁧‫#حرائق‬⁩ ⁧‫#المتن‬⁩ ⁧‫#لبنان_يحترق‬⁩ ⁧‫#لبنان_تحت_نيران_الحرائق‬⁩ Publiée par ‎لبنان الحلم‎ sur Mardi 15 octobre 2019

وغطت سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوباً.

وبدت السلطات اللبنانية عاجزة عن السيطرة على الحرائق في ظل امكانيات محدودة، وأجرت اتصالات مع عدد من الدول المجاورة لمساعدتها.

وأرسلت قبرص طائرتين شاركت مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات مستمرة لإخماد الحرائق، وفق بيان للجيش.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري عن اتصالات "مع عدد من الدول لارسال طوافات وطائرات اضافية لاطفاء الحرائق"، موضحاً "لم نترك جهة الا واتصلنا بها للمساعدة، واجرينا اتصالات بالاوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة خلال أربع ساعات".

وقالت وزيرة الداخلية ريا الحسن بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث الثلاثاء إن "اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين للمساعدة".

وفي سوريا، اندلعت عشرات الحرائق منذ الإثنين في كل من محافظات طرطوس واللاذقية (غرب) وحمص (وسط)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وتمت السيطرة على الجزء الأكبر منها.

ونقلت الوكالة عن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ليل الإثنين إن "الرياح الشديدة وعدم اخماد الحرائق فى الوقت المناسب، إضافة إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى مناطق الحرائق" ساعد على انتشارها.

ونشرت صوراً لسحب عالية من الدخان الكثيف تغطي مناطق واسعة في ريف طرطوس حيث بدت الأراضي مكسوة باللون الأسود بعد اخماد الحريق.

وقُتل عنصران من دائرة حراج اللاذقية أثناء إخماد الحريق في ريف اللاذقية.

‎لبنان يحترق، الشوف يحترق... قلوبنا تحترق ⁣ ‎‏أنقذوا غابات وأحراج لبنان!⁣ ‎#لبنان_يحترق⁣ ‎اجتاحت حرائق هائلة آلاف الأمتار المربعة من الغابات من بلدتي مشرف إلى كفرماتا وداكون في منطقة الشوف ، بسبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.⁣ ‏Massive fire swept through thousands of square meters of forests from the towns of Mechref to Kfarmatta and Daqoun in the Chouf district, due to the sudden rise in temperatures.⁣ ‏ #prayforlebanon Publiée par ‎جمهورية لبنان‎ sur Lundi 14 octobre 2019

وفي محافظة طرطوس، نشب أكثر من مئة حريق منذ الإثنين، وفق ما نقلت وكالة سانا عن المحافظ صفوان أبو سعدى الذي أشار إلى السيطرة على معظم الحرائق. ولفت إلى تزامنها مع موسم قطاف الزيتون.

وفي حمص، قال المحافظ طلال البرازي إن الأضرار "اقتصرت على الماديات ولا سيما الأشجار في بعض المناطق الحرجية وشبكات الكهرباء التي تمر من هذه المنطقة الجبلية" ذات الطرق الوعرة.

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