لبنان_يحترق يتصدر تويتر مع انتشار الحرائق في مناطق مختلفة بالبلاد

‎لبنان يحترق، الشوف يحترق... قلوبنا تحترق ⁣ ‎‏أنقذوا غابات وأحراج لبنان!⁣ ‎#لبنان_يحترق⁣ ‎اجتاحت حرائق هائلة آلاف الأمتار المربعة من الغابات من بلدتي مشرف إلى كفرماتا وداكون في منطقة الشوف ، بسبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.⁣ ‏Massive fire swept through thousands of square meters of forests from the towns of Mechref to Kfarmatta and Daqoun in the Chouf district, due to the sudden rise in temperatures.⁣ ‏ #prayforlebanon