وصفت النائب اللبنانية بولا يعقوبيان في تصريحات خاصة ليورونيوز تعليقاً على الحرائق التي اجتاحت لبنان ليل الأحد 14 تشرين الأول أكتوبر/ الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر، الدولة اللبنانية بالدولة الغائبة والغارقة في غيبوبة.

وأضافت يعقوبيان أن لبنان اليوم ليس قادراً على مواجهة أي شيء ولا حتى المشاكل التي تعتبر يومية وعادية في بلدان أخرى.

ووصفت الوضع قائلة: "ليلة أمس بقينا بالانتظار حتى الخامسة صباحاً نبحث فيما يجب أن نفعله، في ظل غياب تام للدولة اللبنانية وللهيئة العليا للإغاثة، لم يكن هناك أحد، بقينا نحو ساعة ونصف على الطريق في منطقة منكوبة ولم يمر صهريج مياه واحد حتى أو دفاع مدني أو أي أحد آخر. للأسف كان هذا هو الوضع في منطقة الدبية الأمس"

وعقبت يعقوبيان: "اليوم أفقنا على وضع أفضل ولكن دولتنا غائبة، دولتنا في غيبوبة، لا يعملون سوى على إتمام صفقات، وليت ما تتضمنه الصفقات تتم صيانته، كما رأينا لدينا طوافات، كانت تقدمة للبنان، لكن لم يتم دفع تكاليف صيانة لها وتحولت إلى خردة. البلد ليس قادراً على مواجهة أي شيء، غير قادر على مواجهة مشاكل تعتبر يومية عادية في بلدان أخرى، كيف سيواجه هذه الكوارث؟ لا أدري"

ثم أكدت على تكافل الشعب اللبناني وتكاتفه في وجه هذه المحنة رغم غياب الدولة : "أريد أن أقول أن الشعب اللبناني متعاضد ويقوم بمساعدة بعضه البعض، وبفضل اللبنانيين سنستطيع تأمين مياه وطعام ومساعدات كافية حتى لعناصر الدفاع المدني بحيث لن نحتاج إلى دولتنا. ورغم أنه ليس وقت الحديث السياسي إلا أنه محزن ومخيف العجز الذي شعرنا به الأمس عندما رأينا جبلاً يحترق ولا أحد يفعل شيئاً".

يذكر أن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي في مناطق لبنانية وسورية عدة، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في البلدين، ما خلف ثلاثة قتلى على الأقل.

وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن قد أعلنت عن إنشاء غرفتي عمليات لمتابعة عملية اخماد الحرائق.

كما قالت من خلال تغريدة على حسابها على تويتر أن لبنان يتواصل مع الدول المجاورة لطلب المساعدة في العملية .

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