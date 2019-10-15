مقتدى الصدر يدعو لتحويل ذكرى أربعينية الحسين إلى تظاهرات ضد الفساد في العراق

دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الثلاثاء، إلى تحويل مناسبة أربعينية الحسين في كربلاء إلى تظاهرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والفاسدين، بعد أسبوع من احتجاجات مطلبية دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في العراق.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر معنونة بـ"نداء"، "أيها العراقيون (السائرون) إلى قبلة الثوار الأحرار (...) سيروا بحشود مليونية منظمة".

وأضاف "سيروا (...) لابسين أكفانكم، هاتفين يوم الأربعين (...) كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد".

ويتوقع أن يشارك ملايين الشيعة نهاية الأسبوع الحالي، في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنوياً في هذه المناسبة نحو 15 مليون زائر.

وكان العراق شهد منذ الأوّل من تشرين الأوّل/أكتوبر تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ. وأسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل مئة وأربعة أشخاص، بحسب تعداد المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وطالت الاحتجاجات معقل الصدريين في شرق بغداد، حيث اعترفت القوات الأمنية للمرة الاولى حينها بـ"استخدام مفرط للقوة".

وكان الصدر، الذي يدعم كتلة "سائرون" التي تصدّرت الانتخابات البرلمانيّة التي جرت عام 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329، قد دعا قبل عشرة أيام إلى استقالة الحكومة و"إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

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