شاهد: معارك عنيفة بين القوات المدعومة تركيا والأكراد في سوريا

أظهرت شرائط فيديو اتخذت اليوم الإثنين (14 أكتوبر)، قتالًا عنيفًا بين متمردي المعارضة السورية المدعومين من تركيا والمسلحين الأكراد في مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريا.

كانت أعمدة الدخان مرئية في رأس العين يوم الثلاثاء (15 أكتوبر) ، عبر بلدة سيلينبار الحدودية التركية.

وتقول تركيا إن هجومها العسكري، الذي يطلق عليه "ربيع السلام"، يهدف إلى تشكيل "منطقة آمنة" في سوريا لتوطين العديد من اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن العملية ستمتد من كوباني في الغرب إلى الحسكة في الشرق، وتذهب نحو 30 كيلومترا (20 ميلا) إلى الأراضي السورية.

كما شنت تركيا عملية عبر الحدود ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي ، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات من المنطقة، في خطوة أثارت انتقادات شديدة، بما في ذلك من زملائه الجمهوريين.

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