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إسبانيا

فيديو: صدامات في برشلونة بين الشرطة ومحتجين يؤيدون استقلال إقليم كتالونيا

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بقلم:  يورونيوز 
متظاهرون مؤيدون لاستقلال كتالونيا يشعلون أضواء الهواتف في وجه الشرطة الإسبانية في برشلونة. 2019/10/15
متظاهرون مؤيدون لاستقلال كتالونيا يشعلون أضواء الهواتف في وجه الشرطة الإسبانية في برشلونة. 2019/10/15 -
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ألبرت غيا/رويترز
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تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة برشلونة حيث جرت بينهم والشرطة الإسبانية صدامات، في ثاني يوم من الاحتجاجات، على خلفية قرار المحكمة العليا أمس الإثنين، حبس تسعة شخصيات كتالونية، لدورها في محاولة انفصالية فاشلة لإقليم كتالونيا عن إسبانيا سنة 2017.

وتعهد القادة المؤيدون لاستقلال الإقليم بمواصلة الدفع قدما نحو تنظيم استفتاء ثان في كتالونيا، ورمى محتجون بزجاجات حارقة على عناصر شرطة مكافحة الشغب، قرب المقرات الحكومية الإسبانية وسط المدينة، فيما ردت الشرطة بضرب محتجين بالهراوات وطرح بعضهم أرضا.

وكانت الشرطة تدخلت في النهار لإزالة الحواجز التي وضعها المحتجون وسط عديد الطرقات، وفي محطة قطارات في المنطقة.

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