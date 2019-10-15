شاهد: خريطة تفاعلية عن التوغل التركي في سوريا ونقاط انتشار الأطراف المتنازعة

يشهد الشمال السوري عملية عسكرية تركية، بدأت الأربعاء الماضي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، تتوغل فيها قوات تركية وفصائل مدعومة من أنقرة لتقويض سيطرة القوات الكردية (قوات سوريا الديمقراطية) التي تسيطر على مناطق على طول الشريط الحدودي، بعد ما وصف بأنه تخل أمريكي عن حليف واشنطن الميداني الأبرز في المنطقة في إطار مكافحة تنظيم داعش بإعلان الرئيس دونالد ترامب سحب جنوده.

الخطوة التركية أثارت انتقادات دولية واسعة وتنديد، وأدت بالاتحاد الأوروبي لإعلان تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا دون إقرار حظر، ودفعت بالولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات تتعلق بفرض عقوبات اقتصادية.

العملية كانت بالأساس تستهدف بلدتي راس العين التابعة لمحافظة الحسكة وتل أبيض التابعة لمحافظة الرقة، إلا أن القتال امتد لمناطق أخرى بما فيها عين العرب- كوباني التابعة لمحافظة إدلب والتي شهدت قصفاً تركياً لمواقع للجيش الأمريكي الجمعة مساء 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي ظل احتدام المعارك وشعور القوات الكردية بخذلان العالم لها، لجأت لعقد صفقة مع دمشق، تدعو فيها الحكومة السورية لإرسال قواتها إلى المناطق الحدودية لدحر الهجوم التركي.

بعد أن سيطرت القوات التركية والفصائل المدعومة منها على بلدتي تل أبيض وراس العين ودخلت منبج في محافظة حلب، أعلن النظام السوري دخول قواته إلى منبج وبعض مناطق الرقة ومطار الطبقة العسكري، في حين أعلنت روسيا اليوم أنها تسير دوريات لضمان عدم الاشتباك بين القوات السورية الحكومية والقوات التركية.

موجز لآخر التطورات وموقع تموضع القوات المشاركة في القتال توضحها الخريطة في الفيديو المرفق أعلاه.

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