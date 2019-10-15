شاهد: ساحرات يجدفن قبالة سواحل فلوريدا

توجهت مجموعة من الأشخاص للاحتفال بالقمر في فلوريدا بطريقة غريبة بعض الشيء.

ساحرات على سطح الماء، هكذا بدا المشهد عند غروب الشمس حيث ارتدت المشاركات أزياء الساحرات وجدفن على طول الخط الساحلي قبالة فلوريدا كيز، قرب مدينة ماراثون، حتى غروب الشمس الأحد 13 تشرين الثاني أكتوبر.

شارك في هذا الحدث ما يقرب من عشرين مجدفة، بعضهن على ألواح التجديف وأخريات في قوارب الكاياك.

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