جنيفر أنيستون تزلزل إنستغرام... 10 ملايين "لايك" على صورة واحدة في 24 ساعة

يبدو أن المشاهير وخاصة مشاهير هوليوود ليسوا في حاجة إلى تكبد عناء كبير من أجل الوصول إلى "عدد ورقم متابعين كبير" على مواقع التواصل الاجتماعي، فاسم الشهرة وحده كاف ليصل عدد متابعيك في 24 ساعة فقط إلى قرابة 9 ملايين متابع.

نعم هذا ممكن، فرغم تأخرها عن ركب "السوشال ميديا" إلا أن الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون (50 عاماً) والتي اشتهرت بدور جين في السلسلة "فراندز" عرفت كيف تجذب ملايين المتابعين في يوم بل في ساعات قليلة فقط من فتحها لحسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

المنشور الذي زلزل إنستغرام وأدى إلى توقفه

وكان أول منشور وضعته الفنانة هي صورة لها تجمعها بأصدقائها الخمسة أو بالأحرى، الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة "فريندز" ونالت الصورة في أقل من 24 ساعة من وضعها أزيد من 10 ملايين إعجاب.

وكتبت جينفر تعليقا على الصورة "والآن نحن أصدقاء على الإنستغرام أيضا"، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس وليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري وديفيد شويمر.

وكانت الفنانة قد تحدثت في لقاء إعلامي على أن فريق عمل "فريندز" تمكن من الاجتماع مجددا في أحد منازل الممثلين لتناول العشاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة والحنين إلى أيام السلسلة..

وبلغ عدد متابعي الممثلة 116 ألف متابع خلال 30 دقيقة من إنشاء حسابها، وأصاب الموقع خلل تقني حيث لم يتمكن المستخدمون من بمتابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة لعدد المتابعين الذي بلغ الملايين في وقت وجيز .

وكتبت الممثلة مازحة "آسفة، أعتقد أنني دمرته" ولم يدم الوضع طويلا قبل أن يتم حله.

السلسة الأكثر شهرة في العالم

وتعد سلسلة الأصدقاء أو "فراندس" أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر أيلول من عام 1994 على شبكة إن بي سي التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.

وتدور أحداث المسلسل حول يوميات ستة أصدقاء يتقاسمون شقة في مانهاتن بقالب كوميدي وفكاهي مشوق.

وحققت السلسلة شهرة واسعة عبر العالم و واحتل كل موسم من المواسم العشرة أحد المراكز العشرة الأولى من حيث عدد المشاهدات، كما رشح لعديد من جوائز إيمي.