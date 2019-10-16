شاهد: قوات سوريا الديمقراطية تعرض مدرعة تركية بعد "الاستيلاء عليها"

قام المقاتلون الأكراد بنشر فيديو يظهر مركبة مدرعة تابعة للجيش التركي، قالوا أنهم استولوا عليها في معركة يوم الثلاثاء في شمال شرق سوريا. وقال مقاتلو القوات الكردية، ووحدات حماية الشعب، إنهم استولوا على المركبة بالقرب من بلدة رأس العين الحدودية، المتنازع عليها حالياً بين الجيش التركي إلى جانب السوريين المدعومين من تركيا والأكراد.

ووحدات حماية الشعب هي الفصيل الرئيسي الذي يشكل قسد (قوات سوريا الديمقراطية) التي كانت تسيطر حتى الأسبوع الماضي على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا قبل الهجوم التركي المفاجئ والانسحاب الأمريكي.

ومع الهجوم التركي في يومه الثامن، كانت القوات التركية والمقاتلين الأكراد لا يزالون يقاتلون بشدة يوم الأربعاء حول رأس العين. وأعلنت تركيا أنها استولت على المدينة قبل أيام لكن قبضتها تبدو غير مؤكدة وسط التوغل الكردي.