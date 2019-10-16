وزير الدفاع القطري يستبعد وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة

إستبعد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية الأربعاء، وقوع حرب بين إيران والولايات المتحدة على الرغم من التوترات الحالية في منطقة الخليج الناتجة عن هجمات على سفن ومنشآت نفطية.

وقال الوزير خلال مشاركته في مؤتمر "منتدى الأمن العالمي في الدوحة "، "لا أرى حربا في المستقبل بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف "الحرب لن تكون لصالح أحد"، متّهما أطرافا لم يحدّدها بمحاولة "التصعيد مع إيران ودفع الولايات المتحدة لبدء حرب معها".

والدوحة حليف رئيسي لواشنطن في المنطقة، لكنّها تقيم في الوقت ذاته علاقات جيدة مع طهران التي ساعدتها على تخطي تبعات مقاطعة السعودية وحلفائها لها، دبلوماسيا واقتصاديا.

ووقعت سلسلة هجمات غامضة في أيار/مايو وحزيران/يونيو إستهدفت حركة الملاحة في منطقة الخليج وحولها بينما تعرّضت منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات منتصف الشهر الماضي.

ونهاية الأسبوع الماضي، تعرّضت ناقلات نفط إيرانية لهجوم غامض في البحر الاحمر قبالة السعودية.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة سفن باستخدام ألغام وبالوقوف وراء هجمات السعودية، وهو أمر تنفيه إيران بشدة. وهدّدت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد مواقع داخل إيران ردا على ذلك، بينما تعهدت طهران بإشعال "حرب شاملة" إذا تعرضت لأي ضربة.

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