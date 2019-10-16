محامي ترامب الشخصي يقول إنه لن يتعاون مع تحقيق الكونغرس لعزل الرئيس

قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رودي جولياني يوم الثلاثاء إنه لن يمتثل لاستدعاء أصدره النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي كجزء من تحقيقهم في عزل الرئيس.

وقالت رسالة من محام يمثل جولياني أرسلت إلى محام لقادة مجلس النواب إن التحقيق كان غير شرعي، وأن المعلومات التي طلبوها فيما يتعلق بعمله في أوكرانيا محمية بامتياز المحامي - العميل وامتيازات الأخرى.

وقال جون سيل، محامي جولياني: "بالإضافة إلى ذلك، فإن أمر الاستدعاء مبالغ فيه ، ومرهق للغاية، ويسعى للحصول على وثائق خارج نطاق التحقيق المشروع".

طلبت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب من جولياني تسليم وثائق يوم الثلاثاء متعلقة بجهود ترامب للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع جو بايدن، المنافس البارز للترشيح الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات 2020.

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