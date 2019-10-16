ترامب يغرد ساخراً "اعزلوا الرئيس".. وأميركيون يوافقونه

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النار على نفسه بعد تغريدة عدد فيها إنجازاته التي لم يسبقه إليها رئيس قبله في تاريخ البلاد، ثمّ ختم التغريدة بتوقيع تهكمي جاء فيه "اعزلوا الرئيس".

كان يريد أن يقول إنه قام بالكثير من أجل البلاد، ومع ذلك هناك من يريد عزله.

جاءت تغريدة ترامب عبر حسابه الرسمي كالآتي "دخل الأسرة المتوسطة في البلاد هو في أعلى نقطة على الإطلاق ....بعبارة أخرى هو الأعلى في تاريخ بلدنا! أيضا، المزيد من الناس يعملون اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من أي وقت في التاريخ!"

وأضاف" أرقام صعبة على راديكاليي اليسار الديمقراطي لتحطيمها"، وختم ترامب على شكل توقيع للتغريدة "اعزلوا الرئيس".

ورأى المغردون أن ترامب يريد أن يقول بها إنه بعد كل ما فعله للولايات المتحدة "لا يمكن أن تكون نهايتي بهذا الشكل"، وبحسبه فإنه لا يتوافق إجراء العزل الذي لا يرد له الجميل.

ولقيت تغريدة "التبجح" صدى واسعاً عبر تويتر رد فيها الكثيرون على تغريدته الساخرة بالموافقة والإيجاب على إجراء عزله بدل التعاطف الذي كان ربما ترامب يمنى النفس به.

ولعل أبرز ردود كانت من قبل الممثل الأمريكي مورغان فريمان والذي جاء أجاب ترامب " أوافق...فلنعزل الرئيس".

فيما قال الفنان الأمريكي ألان توديك "عزل الرئيس؟ يتم العمل عليه".

فيما رد مغردون آخرون على أن التغريدة الأخيرة لترامب قد تكون صائبة "عزل الرئيس هو أكثر شيء ينم على مسؤولية قلته في حياتك...لا تقلق نحن نعمل عليه".

فيما تطرق مغردون آخرون إلى الحقائق الإقتصادية التي تكلم عنها ترامب "كان متوسط ​​دخل الأسرة في ارتفاع منذ عام 2012، تمامًا كما كان معدل البطالة في انخفاض منذ سنوات قبل أن تتولى "ترامب"السلطة".

وأضافت روبل سكوم "كلاهما حدث في عهد أوباما، شكرا اوباما! لكن نعم، نحن نوافق على أن الرئيس يجب أن يُعزل. إنه الشيء الدستوري الذي يجب القيام به".

واستغرب آخرون الحجة التي سمح ترامب بها لنفسه بخرق القانون، وفي هذا الشأن غرد أحد المستخدمين "جديا أنا لا أفهم هذه الحجة، إن كان يعتقد أن الإقتصاد جيد فهذا يعني بطريقة ما بالنسبته له أنه لا بأس بخرق القانون".

كما رد مستخدمون عن واقع الإقتصاد وقال أحدهم "حن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، كل شيء أكثر تكلفة بسبب التعريفات. البطالة انخفضت لأننا نعمل وظيفتين لإعالة الأسرة، حاول مرة أخرى...".

وكان الديمقراطييون الذين يسيطرون على مجلس النواب قاموا بفتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وجاء ذلك على خلفية المكالمة الهاتفية التي طلب فيها ترامب من نظيره الأوكرانيبي فلادميير زيلينسكي فتح تحقيق عن"هانتر بايدن" نجل نائب الرئيس السابق "جو بايدن" الذي يعتبر المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

مدافعون عن ترامب

تغريدة ترامب لم تجد صدى لها فقط عند الذين يريدون حقا أن يتم عزله، بل عند المؤيدين له والذين دافعوا عنه كذلك.

وقال الناشط الأمريكي المحافظ سكوت برستر الذي يتابعه على تويتر أزيد من 400 ألف مستخدم تحت إسم #الإصرار "الديمقراطييون لا يستطيعون فعل شيء، إنهم يكرهونك أكثر من حبهم لأمريكا".

وأضاف أنه يدعم ترامب حتى في الرئاسيات القادمة "سأعيد انتخابك في 2020".