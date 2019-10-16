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أفغانستان

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 20 طفلا في انفجار في أفغانستان

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بقلم:  Ahmed Gannouni  مع AFP
مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح 20 طفلا في انفجار في أفغانستان
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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان الاربعاء، وفق مسؤولين.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئيا مدرسة دينية مجاورة.

وقال إن "التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير" مضيفا أن "قرابة 20" تلميذا أصيبوا بجروح كما جرح أيضا ستة من عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة واتهمت طالبان بالوقوف وراء التفجير بينما لم تصدر الحركة بعد أي بيان.

وتنتظر أفغانستان حاليا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي. وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تنبنها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديموقراطية.

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