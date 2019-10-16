مجلس النواب الأميركي يدعم بأكثرية ساحقة مشروع قانون يدين قرار ترامب في سوريا

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أصيب بانهيار" خلال اجتماع بينهما، بعد تصويت المجلس بأكثرية ساحقة لصالح مشروع قانون يدين انسحاب ترامب من سوريا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيلوسي قولها إن الرئيس لم يكن يتوقع أن يصوّت هذا القدر من النواب لصالح مشروع القانون، خصوصاً من الجمهوريين، إذ صوت العشرات منهم له.

وأضافت بيلوسي لقد صوت تقريباً كل جمهوريين من ثلاثة لصالح المسوّدة وأعقتد أن الرئيس كان "مخضوضاً" بسبب ذلك، مضيفة أنهما لم يتمكنا من إنهاء الاجتماع المقرر بينهما.

وأضافت بيلوسي "لهذا السبب لم نتمكن من إنهاء اللقاء".

ضربة قوية لترامب

وكان مجلس النواب الأميركي صوت اليوم، الأربعاء، بأكثريته الساحقة، لصالح مشروع قانون يدين قرار ترامب بالانسحاب من سوريا، ما ترك المجال مفتوحاً أمام الجيش التركي للبدء بعملية عسكرية منذ ثمانية أيام.

وصوّت 354 نائباً لصالح مشروع القانون بينما رفضه 60 فقط.

ومن المهم التذكير بأن هناك عشرات النواب من الجمهوريين الذين دعموا مشروع القانون، منضمين بذلك إلى الأغلبية الديمقراطية.

بدأت قوات أميركية منتشرة في شمال سوريا الانسحاب الأسبوع الماضي، من نقاط قريبة من الحدود التركية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها "تستعد للاسوأ". وحاول الرئيس ترامب بهذه الخطوة "إبعاد الولايات المتحدة عن الفوضى المتصاعدة في شمال سوريا وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض قال ترامب على أن النزاع المستمر كان "بين تركيا وسوريا" وليس بين "تركيا وسوريا والولايات المتحدة".

وهي التعليقات التي أثارت جولة جديدة من الانتقادات من الجمهوريين في الكونغرس الذين قالوا إن قرار ترامب بسحب القوات سمح للتوغل التركي الأسبوع الماضي في شمال سوريا.