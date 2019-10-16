شاهد: عملية انتشار قوات تابعة للجيش الروسي والسوري في منبج

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، الأربعاء، أن القوات الروسية عبرت نهر الفرات في شمال شرق سوريا ووصلت إلى مناطق مجاورة من مدينة كوباني (عين العرب).

وأضاف المرصد قوات تابعة لقسد (قوات سوريا الديمقراطية) كانت ترافق القوات الروسية.

ويأتي التحرك نحو شرق الفرات بعد صفقة قامت بها القوات الكردية مع الحكومة السورية، من أجل نشر الجيش السوري في مناطق حدودية. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي أعلن البدء بحملة عسكرية ضدّ القوات الكردية من ثمانية أيام، وصف الصفقة بين القوات الكردية والحكومة السورية بالصفقة القذرة.

في السياق، عرضت وسائل إعلام روسية، منذ أمس الثلاثء، أولى صور تمركز القوات الروسية والسورية في منبج شمال سوريا التي كانت تنتشر فيها سابقاً قوات أميركية.

وبثت قناة "روسيا 24" العامة صوراً لمدرعات روسية تجول في المدينة غداة إعلان موسكو إرسال قواتٍ لها إلى المنطقة.

وعرضت قناة "ار تي" الممولة من الحكومة الروسية بدورها مقاطع مصورة تظهر التقاء قافلة عسكرية أميركية بأخرى سورية على طريق بين منبج وعين العرب، وذلك غداة تأكيد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الثلاثاء انسحابه من المنطقة.

وتمركزت القوات السورية في منبج بعد الانسحاب الأميركي وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق بين الأكراد ودمشق يهدف إلى صدّ تقدم القوات التركية.

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضدّ قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها انقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت موسكو من جهتها ان الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في المنطقة بهدف تفادي وقوع مواجهات بين القوات التركية والسورية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات السورية سيطرت على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع من منطقة منبج.

وأكدت الوزارة ليل الثلاثاء الأربعاء أن "القوات السورية والقيادة الروسية اتخذتا كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن انسحاب القوات الاجنبية".

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