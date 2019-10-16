شاهد: "ناسا" تكشف عن "بدلة القمر والمريخ" الفضائية الجديدة

كشفت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" النقاب عن بدلات فضائية جديدة سيرتديها رواد الفضاء على سطح القمر والمريخ، وصممت خصيصاً لمهمة "أرتيميس مون" (بناء مستوطنة للبشر على سطح القمر) التابعة للوكالة لإعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول العام 2024.

إحدى هذه البدلات الفضائية، والتي تُعرف رسمياً باسم "وحدة الاستكشاف خارج المركبة" xEMU أو Exploration Extravehicular Mobility Unit سيتم ارتداؤها من قبل رواد الفضاء أثناء استكشاف سطح القطب الجنوبي للقمر. وتشبه تلك المستخدمة في محطة الفضاء الدولية ومن المقرر أن تتناسب هذه البدلة مع جميع الرواد ومن مختلف الأحجام.

في شهر مارس، تم إلغاء أول رحلة سير في الفضاء كانت مخصصة لرائدتي فضاء، بسبب نقص في البدلات.

وفي حفل تم إحياؤه في مقر ناسا في واشنطن العاصمة، ارتدت مهندسة المركبات الفضائية كريستين ديفيز بدلة "xemu" في مركز جونسون للفضاء (JSC) في هيوستن، وقال مسؤول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية جيم بريدنشتاين للحاضرين "لتوضيح الأمر، كريستين ترتدي بدلة تناسب جميع روادنا عندما نذهب إلى القمر".

أما بالنسبة لبدلة الفضاء الثانية، نظام النجاة "أوريون" البرتقالي، فقد تم تصميمها بحيث يتم ارتداؤها أثناء عملية الإطلاق إلى القمر ثم العودة إلى الغلاف الجوي للأرض على متن مركبة الفضاء أوريون التابعة للوكالة. تم تصميم كلاهما لتحسين الحركة والراحة على سطح القمر.

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