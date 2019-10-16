شاهد: العثور على طفلة حية تحت التراب في شمال الهند

أعلنت الشرطة الهندية أنه تم العثور على طفلة حديثة الولادة مدفونة تحت التراب في شمال الهند وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، وهي في حالة حرجة.

وقال ضابط الشرطة أبيناندان سينغ، إن الفتاة عثر عليها تاجر يوم الخميس، بعد أن ذهب لإحراق جثة ابنته التي ولدت ميتة.

وأثناء وجوده في المكان، انتبه التاجر هيتيش كومار لبكاء الطفلة الصغيرة. وقام العمال الذين كانوا يحفرون قبرا لابنته بنزع التراب، ليتم العثور على الطفلة تحت التراب. ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى في باريلي في ولاية أوتار براديش.

وقال سينغ إن الشرطة كانت تحاول العثور على والدي الطفلة.

تفضل الأسر الهندية، وخاصة في المجتمعات الفقيرة إنجاب الأولاد بدلا عن الفتيات لاعتبارهم أن الفتاة تشكل عبئًا على والديها من حيث المال الذي يدفع لتعليمها وتزويجها.

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