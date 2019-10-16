شاهد: افتتاح مهرجان "لوميير" السينمائي على شرف فرانسيس فورد كوبولا

افتتح مهرجان "لوميير" السينمائي في مدينة ليون الفرنسية أبوابه وهو المهرجان الذي يشيد بتاريخ السينما، بدءا من الأفلام الكلاسيكية وصولا إلى الأفلام المعاصرة.

وتوافدت العديد من الشخصيات والضيوف للمشاركة في المهرجان ولقاء الجماهير وتبادل الأحاديث معهم.

يحتفل المهرجان بنسخته الحادية عشرة، ويحتفي هذه السنة بالذكرى العاشرة لتأسيسه. ويجمع العديد من الفنانين المرموقين. هذا وكما في كل عام يتم منح جائزة "لوميير" لأبرز الأسماء في تاريخ السينما.

ومن المقرر أن يحصل هذا العام فرانسيس فورد كوبولا الكاتب والمخرج و المنتج السينمائي الأمريكي على جائزته يوم الجمعة 18 أكتوبر/تسرين الأول.

وتم تسمية هذا الحدث، بمهرجان "لوميير" تيمنا برائدي اختراع جهاز العرض السينمائي، الأخوين لوميير " The Lumière Brothers".

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