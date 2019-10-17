رئيس المفوضية الأوروبية وبوريس جونسون يعلنان عن التوصل لاتفاق بشأن بريكست

أعلن كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس عن توصلهما لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال يونكر مبتهجاً: "عندما تكون هناك إرادة، هناك طريقة. لدينا اتفاقية! إنها عادلة ومتوازنة لكل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهي شهادة على التزامنا لإيجاد الحلول".

ووصف جونسون الاتفاقية الجديدة بـ"العظيمة" التي تعيد السيطرة لبلاده مرة أخرى.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone#TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

وطالب جونسون مجلس العموم البريطاني بالموافقة على الاتفاق الجديد خلال جلسته الخاصة يوم السبت القادم.

وفي اول رد فعل بريطاني، رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي الاتفاق الجديد في الوقت الذي يسعى حزب العمال المعارض إلى طرحها في استفتاء شعبي. ودعا زعيم المعارضة العمالية النواب إلى رفض اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه. وقال جيريمي كوربين رداً على اتفاق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "مما نعرفه، يبدو وأن رئيس الوزراء قد تفاوض على صفقة أسوأ من صفقة تيريزا ماي، التي تم رفضها بأغلبية ساحقة".

وأضاف كوربين في بيان له "تمثل هذه المقترحات خطرا على الحقوق، كتعريض سلامة الأغذية للخطر وخفض المعايير البيئية وحقوق العمال وفتح خدمات الصحة الوطنية الخاصة بنا للاستحواذ على الشركات الخاصة الأمريكية".

وتابع كوربين "صفقة البيع هذه لن تجمع البلد ويجب رفضها. أفضل طريقة للحصول على موقف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام".

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