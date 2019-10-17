آخر مستجدات التدخل العسكري التركي في شمال سوريا في يومه التاسع

دخل التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا يومه التاسع وسط احتدام المعارك وارتفاع عدد القتلى والجرحى والنازحين.

وباتت تركيا تسيطر على شريط حدودي على طول نحو 120 كيلومتراً وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها إلى أكثر من ثلاثين كيلومتراً في بعض النقاط.

الإدارة الذاتية الكردية تعلن عن مقتل 218 مدنياً من بينهم 18 طفلاً في هجوم تركي في شمال شرق سوريا

قالت الإدارة الذاتية الكردية الخميس إن 218 مدنياً من بينهم 18 طفلاً قد قتلوا في هجوم تركي في شمال شرق سوريا وإصابة 653 شخصا من بينهم 35 طفلا.

القوات التركية والفصائل الموالية لها تتقدم داخل مدينة رأس العين الحدودية

تقدمت القوات التركية والجيش الوطني السوري الموالي لها الخميس داخل مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريا، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، إثر اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي في شمال شرق سوريا، تسبّب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني. وتمكّنت بموجبه من السيطرة على مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العين، حيث تدور معارك عنيفة.

Together with the Syrian people, we are fighting against oppressors and terrorists. pic.twitter.com/6soaKhkmR3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 16, 2019

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن أن "القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تمكنت فجر الخميس من السيطرة على نحو نصف مساحة رأس العين بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام".

وقال عبد الرحمن "إنه أول تقدم حقيقي للقوات التركية داخل المدينة، بعد مقاومة شرسة أبدتها قوات سوريا الديموقراطية خلال أسبوع" من المعارك.

الإدارة الذاتية الكردية تتهم تركيا باستخدام أسلحة حارقة في شمال شرق سوريا

اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا الخميس القوات التركية باستخدام أسلحة محرمة دولياً في هجومها على مدينة رأس العين الحدودية، حيث تخوض معارك عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من أسبوع. وأوردت في بيان أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية... يقوم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور والنابالم الحارق، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقية وبشكل كبير".

ولم يتسنى لوكالة فرانس برس و المرصد السوري لحقوق الإنسان التحقق من صحة هذه الادعاءات. وقال مديره رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "المرصد لم يتمكن من توثيق قصف بأسلحة محرمة على رأس العين الحدودية (شمال الحسكة)، لكنّه وثّق اصابات بحالات حروق وصلت إلى مستشفى تل تمر خلال اليومين الماضيين".

ترامب يدافع عن سحب جنوده من سوريا ومجلس النواب يدين قراره

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من سوريا ووصفه بأنه "رائع استراتيجياً" في حين دان مجلس النواب بغالبية كبيرة هذا القرار في اتفاق نادر بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويأتي ذلك بينما توجه نائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبو إلى تركيا لمحاولة إقناع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوقف الهجوم في شمال سوريا.

وانضم 129 من نواب الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين لشجب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا بأغلبية 354-60 صوتًا. ودعا القرار المشترك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وزير الخارجية الفرنسي يبحث في بغداد مصير المسلحين الأجانب

يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان صباح الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة المقاتلين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما منذ أكثر من أسبوع. ويجتمع لودريان مع القادة العراقيين في حين يخشى الأوروبيون من هروب المقاتلين المحتجزين في سجون أو مخيمات يحرسها الأكراد في المنطقة حيث بدأت تركيا هجومها في 9 تشرين الأول/أكتوبر. ويحتجز لدى الأكراد 12 ألف جهادي بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي.

رسالة من ترامب الى أردوغان: "لا تكن أحمقا"

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب اردوغان في رسالة غير عادية أرسلها اليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلا "لا تكن أحمقا"، منبها اياه من مخاطر بأن يذكره التاريخ كـ "شيطان".

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأمريكية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب إردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهب الغزو بعيدا. وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح.

Here's what former FBI veteran @FrankFigliuzzi1 sees in President Trump's letter to Turkish President Erdogan: "It’s a plea of desperation. This is the leader of the free world begging for help after a colossal error." https://t.co/hOTVbWIN2Y — MSNBC (@MSNBC) October 17, 2019

وكتب الرئيس الأمريكي في الرسالة المؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها "دعنا نتوصل الى اتفاق جيد". وأضاف "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

وختم ترامب رسالته الى اردوغان بالقول "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقا"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".

نزوح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرق سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني (حلب) ومنطقة تل أبيض (الرقة) في شمال البلاد.

بنس وبومبيو في تركيا للتوصل الى وقف لاطلاق النار

يناقش نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو منذ الأربعاء في تركيا إمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار في شمال سوريا. وقال بومبيو للصحافيين على متن طائرته "مهمتنا هي رؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما إذا كنا نستطيع التوسط في ذلك".

Honored to be leading a delegation to Turkey on behalf of @realDonaldTrump with @SecPompeo. pic.twitter.com/iUNXuUYnWd — Vice President Mike Pence (@VP) October 16, 2019

وسافر بنس وبومبيو الى تركيا على متن طائرتين مختلفتين، وكان من المقرر أن يعقدا محادثات الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الا أن الأخير قال انه لن يلتقيهما. وتعهد اردوغان باستمرار العملية العسكرية التركية، التي جاء انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا ليسهل شنّها.

مجلس الأمن الدولي يحذّر من خطر "تفرّق" الجهاديين في سوريا

حذّر مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالإجماع الأربعاء من مخاطر "تفرّق" السجناء الجهاديين في سوريا، دون أن يدعو الى وقف الهجوم التركي ضد الأكراد هناك. وقال البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من خطر تفرّق الإرهابيين من منظمات مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للارهاب"، بما في ذلك مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

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وأعلنت الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس بشار الأسد انها "قلقة جدا من تدهور جديد للوضع الإنساني" في شمال شرق سوريا. ولم يتضمن البيان ادانة للهجوم التركي أو دعوة الى وقف العملية العسكرية التركية التي بدأت في 9 تشرين الأول/أكتوبر. لكن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على خطر اعادة تجمّع تنظيم الدولة الاسلامية، وفق ما نقل دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتم تبني البيان المقتضب الذي اقترحته فرنسا بعد اجتماع قصير بطلب من الاعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن. وفي بيان مشترك منفصل أكد الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، بلجيكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبولندا، على ضرورة تأمين المعسكرات التي يحتجز فيها المقاتلون الجهاديون. واعتبروا "أن الاحتجاز الآمن "للمقاتلين الإرهابيين" أمر ضروري لمنعهم من الانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية".

قائد قوات سوريا الديموقراطية يقول إنه تم "تجميد" العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها مساء الأربعاء "تجميد" كافة العمليات ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة. وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون "روناهي" الكردي "لقد قمنا بتجميد كل أعمالنا في مواجهة داعش الان"، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر على "العمل الدفاعي" لصد هجمات التنظيم المتطرف.

وكررت قوات سوريا الديموقراطية مؤخراً خشيتها من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية التي تشن هجوماً ضدها منذ أسبوع سلباً على جهودها في ملاحقة خلايا تنظيم الدولة الإسلامية كما في حفظ أمن مراكز الاعتقال والمخيمات.

أنقرة ترفض بقاء القوات الكردية في منبج "تحت العلم الروسي"

حذرت تركيا الأربعاء أنها لن توافق على بقاء القوات الكردية السورية في مدينة منبج تحت حماية القوات الروسية، التي بدأت الثلاثاء تسيير دوريات في هذه المدينة بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان "من غير المقبول أن يرفع العلم الروسي مكان العلم الأمريكي، وان تبقى وحدات حماية الشعب الكردية في المدينة ولو تحت سلطة قوة أخرى".

وأعلنت موسكو تسيير دوريات "على طول خطوط التماس" بين الطرفين في منطقة منبج لتجنب اي احتكاك كبير بين قوات انقرة والفصائل الموالية لها من جهة وبين قوات النظام السوري من جهة ثانية.