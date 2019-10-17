وفاة رئيس إحدى لجان الكونغرس الثلاث التي تقود تحقيقاً لعزل ترامب

توفي النائب الديمقراطي بالكونغرس الأمريكي إلايجا كامنغز اليوم الخميس بعد متاعب صحية عن عمر يناهز 68 عاماً.

وترأس كامنغز لجنة الكونغرس المشرفة على تحقيق قد يقود إلى عزل الرئيس دونالد ترامب في أعقاب الكشف عن مكالمة هاتفية للأخير طلب فيها من نظيره الأوكراني التحقيق في الشؤون المالية لابن غريمه السياسي جوزيف بايدن.

وقال بيان لمكتب كامنغز إنه توفي في تمام الساعة 2:45 صباحاً بمستشفى جون هوبكنز في ولاية ميريلاند بسبب المضاعفات المتعلقة بمشاكل صحية طويلة الأمد.

وبالإضافة إلى التحقيق الساعي إلى عزل ترامب، طلبت لجنة كامنغز التحقيق في الشؤون المالية الشخصية للرئيس وكذلك الانتهاكات المحتملة داخل الوكالات الفيدرالية في إدارته.

وعبر عدد من الساسة الأمريكيين عن حزنهم لوفاة كامنغز كانائبة الديمقراطية والمرشحة لتكون ممثلة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة كاميلا هاريس.

We lost a giant today. Congressman Elijah Cummings was a fearless leader, a protector of democracy, and a fighter for the people of Maryland. Our world is dimmer without him in it. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 17, 2019

وانتخب كامنغز لعضوية الكونغرس لأول مرة عام 1996 قبل أن يترأس اللجنة الخاصة في يناير – كانون الثاني الماضي.

ودخل كامنغز الصيف الماضي في مشادات حامية مع ترامب عبر تغريدات على موقع تويتر إبان وصف الرئيس لمدينة بالتيمور، أكثر مدن ميريلاند اكتظاظاً بالسكان، بـ"المصابة بالفئران والقوارض".

وعمل كامنغز، وهو ابن لمزارعين فقراء، محامياً بعد تخرجه من جامعتي هارفرد حيث درس العلوم السياسية وجامعة ميريلاند للحقوق.

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