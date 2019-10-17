نجل "طرزان" يقتل والدته.. والشرطة تعثر عليها جثة هامدة داخل منزلها في كاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا أنه تم العثور على فاليري لوندي إيلي زوجة الممثل الأمريكي الشهير رون إيلي مقتولة داخل منزلهما الكائن في مجمع هوب رانش السكني، وتبين أن نجلهما هو الفاعل.

وقالت السلطات في بيان لها نشرته يوم أمس الأربعاء، إن الشرطة المحلية تلقت اتصالا مفاجئا، يدعوها للتوجه فورا إلى مكان الحادث بسبب شجار عائلي. وبعد أن وصل رجال الشرطة عثروا على ملكة الجمال السابقة مقتولة بعد تعرضها لعدة طعنات ليلة الثلاثاء، 15 أكتوبر/تشرين الأول.

هذا ولفتت السلطات إلى أنه جرت عملية البحث عن الفاعل، كامرون إيلي، وبعد أن تم العثور عليه خارج المنزل، أطلقت الشرطة النار عليه، وقتل على الفور.

وترجح التحقيقات الأولية إلى وجود اضطرابات عائلية، الأمر الذي أدي إلى وقوع هذه الجريمة.

ولم ترد أي معلومات عن إصابة الممثل الشهير البالغ من العمر 81 عاما، والذي جسد شخصية "رجل الغابة" الشهير طرزان.

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