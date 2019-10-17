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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب في رسالة لأردوغان: لا تكن متصلباً ولا أحمقاً.. وإلا فاقتصادك إلى دمار

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بقلم:  يورونيوز 
الرسالة التي أكد البيت الأبيض صحتها
الرسالة التي أكد البيت الأبيض صحتها -
حقوق النشر
رويترز
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كشفت شبكة فوكس بيزنس الأمريكية عن فحوى رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان يحذره فيها من عواقب شن عملية عسكرية تركية في شمال شرق سوريا.

وأرسل ترامب خطابه يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول وهو نفس اليوم الذي بدأت فيه عملية "نبع السلام" في سوريا وطالب فيها ترامب إردوغان بالتوصل لاتفاق يجنب تركيا "ذبح الآلاف من الناس".

وحذر ترامب إردوغان كاتباً: "لا تكن غبياً... لا تكن رجلاً متعنتاً".

كما هدد ترامب "بتدمير الاقتصاد التركي" مشيراً إلى العقوبات الاقتصادية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أنقرة إبان احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا حتى تم الإفراج عنه.

وكتب ترامب: "لا تريد ان تكون مسؤولاً عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي – وسأفعل ذلك. لقد أعطيتك بالفعل عينة صغيرة فيما يتعلق بالقس برونسون". واختتم ترامب رسالته بالقول "سأكلمك لاحقاً".

"شدة في الوقت غير المناسب"

وانتقد ساسة أميركيون أسلوب رسالة ترامب فقال تشاك شومر، رئيس الأقلية في الكونغرس، إن ترامب "دائماً ما يمارس الشدة في الوقت غير المناسب".

وأضاف شومر: "كان يجب عليه "ترامب" أن يكون شديداً خلال مهاتفته لإردوغان وليس في خطاب بعد أن أعطى الضوء الأخضر لغزو إردوغان سوريا".

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرق سوريا ضدّ قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

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