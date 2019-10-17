البيت الأبيض: قمة مجموعة "جي 7" المقبلة ستعقد في "منتجع للغولف" يملكه ترامب

قال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، اليوم، الخميس، إن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل، ستعقد في منتجع يملك الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف مولفاني متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض "القمة ستعقد من العاشر حتى الثاني عشر من حزيران/يونيو المقبل" و ستتم في "منتجع دورال الوطني للغولف" بالقرب من ميامي.

وكان ترامب قد ألمح خلال القمة الفائتة في بياريتز الفرنسية إلى أنه قد يدعو إلى عقد القمة في المنتجع المذكور أعلاه، نظراً لقربه من مطار ميامي ولمساحته الكبيرة، مشدداً في الوقت عينه على أن خيار المكان لا يعيطه أية مكاسب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مولفاني قوله إن "أزمة المناخ" لن تكون على جدول الأعمال في القمة المقبلة.