وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا في زيارة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويسعى الوفد الأمريكي الذي يتضمن إلى جانب المسؤولين مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، إلى التفاوض حول وقف لإطلاق النار بين تركيا والقوات السورية والكردية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه "ليس مشكلتنا" إذا تدخلت تركيا عسكريا في شمال سوريا، وذلك في خطوة لإبعاد نفسه والولايات المتحدة عن الأزمة السورية.

ولقي قرار ترامب بسحب القوات العسكرية من الأراضي السورية انتقادات شديدة من قبل ديموقراطين وحتى جمهوريين في الكونغرس.

وكان مجلس النواب الأميركي صوت، الأربعاء، بأكثريته الساحقة، لصالح مشروع قانون يدين قرار ترامب بالانسحاب من سوريا، ما ترك المجال مفتوحاً أمام الجيش التركي للبدء بعملية عسكرية منذ ثمانية أيام.

وصوّت 354 نائباً لصالح مشروع القانون بينما رفضه 60 فقط، وهناك عشرات النواب من الجمهوريين الذين دعموا مشروع القانون، منضمين بذلك إلى الأغلبية الديمقراطية.

ووصل بومبيو وبنس على متن طائرتين منفصلتين، ومن المقرر أن يواصل بومبيو جولة في المنطقة بينما يعود بنس إلى الولايات المتحدة بعد الاجتماع مع الرئيس التركي.