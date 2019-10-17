إسبانيا: اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي استقلال إقليم كتالونيا لليوم الثالث على التوالي

طالب كويم تورا، رئيس إقليم كتالونيا الإسباني، المتظاهرين المحتجين على حبس تسعة من قادة انفصاليين، بإنهاء المظاهرات العنيفة واصفاً بعضهم بالمتسللين.

وقال تورا مساء الأربعاء: "نحن ندين العنف... يجب أن يتوقف الآن. لن نسمح بتلك الحوادث التي نراها في الشوارع".

وألقت الشرطة القبض على 30 شخصاً وأصيب أكثر من 200 خلال ثلاثة أيام من المواجهات بين الشرطة والمحتجين على حكم المحكمة العليا الإسبانية بحبس تسعة القيادات المطالبة باستقلال الإقليم عن مدريد لدورهم في الاستفتاء الداعي إلى انفصال كتالونيا عن إسبانيا في أكتوبر – تشرين الأول 2017.

وألقى متظاهرون الحجارة على رجال الأمن في برشلونة مساء الاثنين كما أضرم بعضهم النيران بالسيارات.

وكان رئيس الوزراء الإسباني المؤقت بيدرو سانشيز قد أعلن يوم الثلاثاء أن حكومته لن تنساق لمطالب المتظاهرين وستعمل بكل طاقتها على ضبط وغعادة الامن لشوارع الإقليم.

ونظمت مجموعات داعية لانفصال كتالونيا مسيرة سلمية مساء الأربعاء في مدينة برشلونة عاصمة الإقليم، حاملين أوراق المراحيض كإشارة لسخطهم على حكومة مدريد.

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