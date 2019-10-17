شاهد: بنس يلتقي أردوغان في محاولة أمريكية لوقف العملية العسكرية التركية في سوريا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، في العاصمة أنقرة، في محاولة للتوصل إلى وقف التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وانطلق اللقاء بين الجانبين في المجمع الرئاسي بأنقرة بشكل مغلق في غياب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل إلى أنقرة الأربعاء.

هذا وكان الرئيس التركي قد أعلن الثلاثاء رفضه استقبال الوفد الأمريكي قبل أن يتراجع عن قراراه لاحقاً.

من جهته هدد دونالد ترامب الأربعاء تركيا وقال إنه سيدمر اقتصادها إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رد على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، قال ترامب ”سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

President @RTErdogan received U.S. Vice President Pence at the Presidential Complex. pic.twitter.com/x5xaKzjiiz — Turkish Presidency (@trpresidency) October 17, 2019

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وأضاف قائلا ”فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برنسون“ وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي. وقال الرئيس الأمريكي ”أتمنى أن يتصرف بعقلانية“.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان. وقال ترامب في البيت الأبيض "آمل أن يتصرف بعقلانية. سنرى كيف سيقود هذه العملية، إذا ما فعلَ ذلك بشكل جائر، فإنّه سيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".