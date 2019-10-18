محكمة نمساوية تسجن إمام مسجد بعد إدانته بتجنيد شبان للحاق بتنظيم داعش

أدانت محكمة نمساوية إماما وثلاثة رجال آخرين يديرون مجموعة دينية قامت بتجنيد شبان في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية". وقضت محكمة غراتس بسجن الإمام سبع سنوات فيما حُكم على الرجال الثلاثة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ست سنوات وخمس سنوات وخمسة أشهر بسبب صلاتهم بالتنظيم المسلح في سوريا. ذات المحكمة، نظرت كذلك في قضية رجلين آخريْن وقامت بتبرئتهما.

وقالت وسائل الإعلام إن جميع المتهمين ولدوا في تركيا وانضموا إلى المجموعة التي أسسها الإمام البالغ من العمر 47 عاما. ونفى الإمام تطرف الشبان الصغار والقيام بتجنيدهم في تنظيم داعش.

وشهدت النمسا، كغيرها من العديد من البلدان الأوروبية موجة تجنيد واسعة في صفوف تنظيم داعش، حيث سافر العديد من الشباب إلى سوريا للإنضمام إلى التنظيم المسلح.

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وسبق وأن نظرت العدالة النمساوية في قضايا مماثلة ففي العام 2016، قضت محكمة نمساوية بحبس واعظ مسلم يُعرف باسم أبو تِجمة كان يتزعم شبكة دعاية للجهاد في النمسا 20 عامًا بتهمة "غسل أدمغة" العشرات من الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 عامًا.