اعتقال ابن "إمبراطور المخدرات" المكسيكي أثناء مواجهات مسلحة عنيفة في كولياكان

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة كولياكان المكسيكية، بعد أن حددت قوات الأمن موقع أحد أبناء يواكيم "ال تشابو" غوزمان، المسجون في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدارات. وقد أعلنت السلطات المكسيكية اعتقال أوفيديو غوزمان لوبيز إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين إثر عملية اطلاق النار.

وقال وزير الامن المكسيكي ألفونسو دورازو إن ثلاثين (30) عنصرا من الحرس الوطني والجيش كانوا يقومون بدورية في عاصمة ولاية سينالوا، عندما جرى اطلاق النار عليهم من منزل، فردوا على الهجوم باطلاق النار، ووجدوا أوفيديو داخل المنزل، الذي طوقته عناصر مدججة بالسلاح وأكثر عددا، فقررت السلطات تعليق العملية بحسب دورازو.

وفي ظل تبادل اطلاق النار دعت السلطات الأهالي إلى عدم الخروج إلى الشوارع البقاء في منازلهم، أما الأهالي الذين كانوا في مكان المواجهات فقد فروا تاركين سياراتهم في الشوارع.

رويترز

وتنقسم عصابة سينالوا القوية بين ابن التشابو من جهة واسماعيل المايو زامبادا، أحد مؤسس المنظمة نفسها. وكان التشابو حكم عليه بالسجن مدى الحياة، إثر إدانته خلال شهر تموز/يوليو الماضي. وهو يعد أقوى تاجر مخدرا في العالم، إذ أنه أدخل إلى الولايات المتحدة 1200 طن من الكوكايين على الأقل على مدى 25 سنة، ورغم اعتقاله فإن المنظمة تواصل إيصال معظم المخدرات إلى الولايات المتحدة.

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