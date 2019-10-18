أكراد السليمانية شمال العراق يرنون للمشاركة في الحرب ضد تركيا في شمال شرق سوريا

يتطلع العشرات من أكراد العراق إلى الاستجابة لدعوة القادة الأكراد للانضمام إلى القتال ضد تركيا في شمال شرق سوريا. وتعتبر مدينة السليمانية مركز الثقل للقومية الكردية.

هز التوغل التركي في الأراضي السورية التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا سكان السليمانية شمال العراق وعبر الكثير منهم عن رغبتهم في الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة القوات التركية والقوات المدعمة لها.

كاظم شكري أحد هؤلاء الشبان الذين يريدون تلبية النداء، يقول "إنني أبذل قصارى جهدي للانضمام إلى القتال في روجافا وحافزي الأول للانضمام إلى المعركة في روجافا لا يقوم على الجانب العاطفي وإنما الأمر يتعلق بحياة أو موت... فالمسألة تتعلق بالإنسانية ".

شابة أخرى من العراق فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، تدعو النساء والشباب من جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إدارة الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا، والمعروفة بإسم روجافا. هي تستعد للسفر إلى هناك قريبًا. تقول هذه الشابة "يجب أن ندافع عن هذه المنطقة، روجافا كردستان هي الجزء الذي تُحترم فيه حقوق المرأة لذلك، علينا أن نقاتل من أجل حماية هذه الحقوق وعدم السماح لها بالسقوط في أيدي العدو".

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أكبر عقبة أمام الانضمام إلى القتال في سوريا هي عبور الحدود بين البلدين، وفقاً لجويدان محمد حسن، ممثل روجافا في حكومة إقليم كردستان. جويدان محمد حسن يؤكد أن " المشاعر القومية لدى الشباب وكذلك شعورهم الإنساني بالوقوف في وجه هذا التوغل التركي يدفع بهم للذهاب هناك، إنهم ينضمون طواعية إلى قوات سوريا الديمقراطية".

قبل أسبوع، شنت القوات التركية والمقاتلين السوريين الداعمين لها هجوما ضد القوات الكردية في شمال سوريا بعد يومين فقط من قرار ترامب المفاجئ بسحب قواته الموجودة في المنطقة.