"جول لابز" تقرر تعليق بيع سجائر إلكترونية بعد تسجيل وفيات

قررت مجموعة "جول لابز" الأمريكية تعليق مبيعاتها الخاصة بالعبوات التي تحمل نكهات الفواكه والخالية من مادة المنتول للسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها البعض أنها اعتراف من الشركة "بعدم ثقة" الشعب بالسجائر الإلكترونية.

وأوضحت "جول لابز"، التي تعتبر الشركة الرائدة في هذا المجال أنها ستتوقف عن بيع نكهات المانغا ومختلف الفواكه إلى غاية إنجاز السلطات الصحية الفدرالية للتشريعات بخصوص تدخين السجائر الإلكترونية. وأكدت الشركة أنها تسعى إلى إعادة إطلاق قطاع السجائر الإلكترونية من نقطة البداية من خلال استعادة ثقة المجتمع والتعاون مع الهيئات المنظمة والجهات المعنية لمكافحة تدخين السجائر الإلكترونية لدى المراهقين والشباب، مع تقديم بدائل للبالغين المدخنين.

وسبق وأن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لحظر بيع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على نكهة الفواكه بعد أن حذر مسؤولون عن إدمان ملايين المراهقين لمادة النيكوتين بسبب إقبالهم الكبير على السجائر الإلكترونية ذات النكهة الحلوة، وفي هذا الشأن أعرب دونالد ترامب عن قلقه بسبب لجوء عدد كبير من الأطفال القصر إلى تدخين السجائر الإلكترونية. وقد أشارت بعض التحقيقات أن وقوع وفيات بسبب مئات الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

ويتزامن قرار مجموعة "جول لابز" بتعليق مبيعاتها بالحديث عن وباء غامض، متصل بتدخين السجائر الإلكترونية، أودى بحياة 33 شخصا في الولايات المتحدة وتسجيل 1479 إصابة بمرض رئوي منذ الربيع حسب ما أكدته تقارير المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

كما سبق وأن أظهرت دراسة أميركية أن الاستنشاق العميق للسجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السرطان. وأضافت نفس الدراسة أن بخار السجائر الإلكترونية عالي الحرارة والمشبع بالنيكوتين يمكن أن يشكل مادة "فورمالديهايد"، التي تجعله خطرا على الصحة. ولا حظ معدو الدراسة أن مدة "فورمالديهايد" يمكن أن تتكون خلال عملية تشكل بخار السيجارة الإلكترونية.

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