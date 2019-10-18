اليوم العاشر: خرق طفيف لاتفاق أميركي تركي بوقف النار لخمسة أيام

بعد محادثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الخميس في أنقرة، أعلنت كل من تركيا والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق هدنة ينص على تعليق تركيا تدخلها العسكري في شمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام على أن يتوقف بشكل تام شريطة إنسحاب المقاتلون الأكراد من هذه المنطقة الحدودية خلال هذه المهلة. وقال بنس إن العملية التركية "ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء" الانسحاب خلال هذه المدة.

وتريد تركيا أن تنسحب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كلم تسعى الى تحويلها لاحقا الى "منطقة آمنة".

أردوغان يقول إنه سيستأنف العملية في سوريا مساء الثلاثاء ما لم يتم احترام الاتفاق

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة من أن تركيا ستستأنف عمليتها العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا مساء الثلاثاء إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" تسعى لإقامتها بمحاذاة حدودها. وقال أردوغان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "إذا تم الوفاء بالوعود حتى مساء يوم الثلاثاء، فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة. وإذا فشل الأمر، فستبدأ العملية ... في اللحظة التي تنتهي فيها المائة وعشرون ساعة". وافقت تركيا بعد محادثات مع الولايات المتحدة الخميس على تعليق هجومها في شمال سوريا بينما ينسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة.

الرئيس التركي ينفي إنتهاك الهدنة ويؤكد أنه تم الإتفاق على إقامة منطقة آمنة على مسافة 440 كيلومترا

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة استمرار الإشتباكات في شمال شرق سوريا. وأكد أردوغان أن بلاده تسعى لإقامة "المنطقة الآمنة" على مسافة 440 كم على طول الحدود التركية مع سوريا وإلى غاية الحدود الشرقية مع العراق. وأضاف أردوغان أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ان يبلغ عمق هذه المنطقة 32 كم .

قوات سوريا الديموقراطية تتهم تركيا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار (متحدث)

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية تركيا الجمعة بقصف مناطق مدنية وإنتهاك هدنة وقف إطلاق النارالتي حددتها انقرة مع واشنطن بخمسة أيام في شمال شرق سوريا. وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قسد "رغم الاتفاق على وقف القتال، تتواصل الهجمات الجوية والمدفعية (التركية) التي تستهدف مواقع المقاتلين والمدنيين. وأضاف بالي أن القوات التركية قصفت مدينة رأس العين.

خمسة قتلى مدنيين في غارة تركية في شمال شرق سوريا (المرصد)

قتل خمسة مدنيين الجمعة في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. وأشار إلى إصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.

"اشتباكات متقطعة" في رأس العين على الحدود السورية بعد اعلان تركيا وقفا لإطلاق النار (المرصد)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "اشتباكات متقطعة" تجري صباح الجمعة في مدينة رأس العين الحدودية في شمال سوريا غداة إعلان تركيا تعليق عملياتها العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا. وتحدث مدير المرصد عن "اشتباكات متقطعة داخل مدينة رأس العين مع سماع إطلاق الرصاص" بعدما وافقت تركيا على تعليق عمليتها لخمسة أيام ببعض الشروط.

وعلى الجانب التركي من الحدود، ذكرت مراسلة لفرانس برس أنها تسمع دوي قصف مدفعي وانفجارات بينما ترتفع سحابة من الدخان الأبيض فوق الجانب السوري، لكن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أشار إلى أن "هدوءا حذرا يسود في مناطق الشمال السوري الأخرى بالقرب من الحدود".

بومبيو يبحث مع نتانياهو القرارات الأميركية بشأن سوريا

يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس فيما أثارت قرارات الرئيس دونالد ترامب حول سحب جنوده من سوريا قلقا لدى الاسرائيليين. بدأ بومبيو ونتانياهو اجتماعهما صباح الجمعة في مقر اقامة رئيس الوزراء الاسرائيلية في القدس.

ويراقب الإسرائيليون عن كثب قرارات ترامب المتعلقة بسوريا عن كثب وهم قلقون من أن يتخلى عنهم أيضا أبرز حليف لهم. وتتخوف إسرائيل أيضا من عدوها اللدود إيران والتي يمكن ان تسد أي فراغ في سوريا المجاورة. ويغلب التوتر على علاقات نتانياهو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبر مؤيدا كبيرا للقضية الفلسطينية.

وكان نتانياهو دان "بشدة" في بيان الأسبوع الماضي "اجتياح تركيا" للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، محذرا من "تطهير عرقي" للأكراد.

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قادة الاتحاد الأوروبي يطالبون تركيا مجددا بوقف هجومها على الأكراد في شمال سوريا

كرر قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية في شمال سوريا وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لإرضاء القادة الأوربيين خلال قمتهم في بروكسل، وبعضهم ممن أوقف في وقت سابق مبيعات الأسلحة الى أنقرة.

وقال القادة الأوروبيون الـ 28 في بيان صادر عن القمة إن "المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأمريكي الليلة بتعليق كل العمليات العسكرية". وأضاف البيان أن القادة "يحثون تركيا مجددا على إنهاء نشاطها العسكري وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتعتبر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أن عمليتها العسكرية ضرورية لوقف استخدام المنطقة الحدودية من قبل من تسميهم "الإرهابيين" الأكراد لشن هجمات على أراضيها. لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن هذه العملية تتسبب في "معاناة إنسانية غير مقبولة"، وتقوض الحرب ضد الجماعات المسلحة.

تركيا تعهدت بأن يكون تواجد قواتها في شمال سوريا لفترة قصيرة (مسؤول أمريكي)

أعلن مسؤول أمريكي رفيع الخميس أن تركيا تعهدت للولايات المتحدة بأن تكون "المنطقة الآمنة" التي تم الاتفاق عليها في شمال سوريا مؤقتة، وبأنها لن تتسبب بنزوح جماعي للسكان. وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو خلال توجهها من أنقرة الى تل أبيب "طمأننا الأتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق، ومن الرئيس اردوغان شخصيا اليوم، بالبقاء في سوريا لفترة طويلة".

قوات سوريا الديموقراطية تعلن استعدادها لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي مساء الخميس استعداد قواته للإلتزام بإتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن. وقال عبدي في اتصال هاتفي مع قناة روناهي الكردية "نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار"، موضحا أنه يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنّت تركيا هجومها، لافتاً إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

وأضاف عبدي في حديث مقتضب باللغة الكردية أن الولايات المتحدة "مسؤولة عن عدم حصول تغيير ديموغرافي في المنطقة، فضلاً عن عودة سكانها إلى ديارهم".

ترامب "ما حدث نتيجة مدهشة... وحصلنا على كل ما حلمنا به"

بمجرد إعلان الإتفاق رحب دونالد ترامب بإعلان "وقف لاطلاق النار" في شمال سوريا، معتبرا أنه "يوم عظيم للحضارة، في إحدى تغريداته. وقال ترامب من فورت وورث في ولاية تكساس "لدينا وقف لاطلاق النار لخمسة أيام. إن الأكراد مسرورون جدا بهذا الحل"، مبديا رضاه الكبير عن كون المفاوضات أسفرت عن نتيجة "بهذه السرعة".