شاهد: "ناسا" تعرض مساكن رواد الفضاء التي ستستخدم قريباً على سطح القمر

يسعى مسؤولو وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى جعل رحلات رواد الفضاء الخاصة إلى سطح القمر أكثر سهولة، وأقل تعقيداً، ومن هنا جاءت فكرة مشروع ابتكار مساكن لهم، قد يأخذونها معهم إلى الفضاء قريباً.

وعرضت الوكالة اليوم الخميس عدة نماذج من تلك المساكن القابلة للنفخ، وهي لا تزال قيد التطوير حالياً، بحسب "ناسا". واختلفت الأحجام المعروضة بين صغير ومتوسط الحجم وكبير.

وقال رائد فضاء ناسا مايك غيرنهاردت كبير الباحثين في حملة الاختبارات لرويترز "الهدف" من العرض "هو تحديد ما يعجبنا وما لا يعجبنا في هذه المساكن المختلفة".

وقام مايك وفريقه في لاس فيغاس بالمراقبة النهائية للنماذج داخل مقر شركة "بيغلو إيروسبيس"، وهي شركة تختص في سكن الفضاء أسسها ملياردير سلسلة الفنادق روبرت بيغيلو.

وتسارع "ناسا" الزمن بعد طلب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في شهر مارس من ناسا الهبوط مع طاقم من روادها على سطح القمر بحلول عام 2024.

ولجأت بذلك الوكالة إلى استحداث برنامج أسمته "أرتميس" وهو مشروع متكامل "لغزو" القمر من خلال بناء مستوطنة قمرية تتوفر على كل مؤهلات العيش والسكنات إلى جانب محطة فضائية ومختبرات ناهيك عن المركبة التي ستقل الرواد والمعدات.

وقال بيغلو للصحفيين إن هذا المشروع "يمثل فرصة لاختبار كل هذه الهياكل في بيئة فضاء عميق ... كمقدمة للذهاب إلى المريخ" مستبقلا.