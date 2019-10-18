السعودية تنوي تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو للاكتتاب لضمان نتائج أفضل للمستثمرين بعد هجوم أيلول

تعتزم السعودية تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة ارامكو العملاقة للاكتتاب والذي كان متوقعا الاسبوع المقبل إلى بضعة أسابيع أخرى على الأقل، على ما أفاد شخص مطلع على الموقف الخميس.

وسيؤدي القرار لتأجيل طرح أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية إلى كانون الاول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير عوضا عن تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر ادراج ارامكو في البورصة أكبر عملية من نوعها في التاريخ حيث ان قيمة الشركة تتراوح ما بين 1,5 و2 تريليون دولار.

وفي ايلول/سبتمبر الفائت، أفادت مصادر مطلعة وكالة فرانس أنّ السلطات السعودية تدرس إمكان تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للاكتتاب بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية وتسبب بوقف ضخ اكثر من نصف انتاجها.

ويعد الاكتتاب العام لارامكو جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

وتخطط الشركة لطرح خمسة بالمئة من اسهمها في الاكتتاب العام.

وتأجلت عملية الطرح مرارا، لأسباب عدة بينها انخفاض أسعار النفط، بحسب محللين.