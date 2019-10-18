شاهد: للمرة الأولى في التاريخ.. "مهمة نسائية" خارج محطة الفضاء الدولية

نفذت رائدتا الفضاء الأمريكيتان كريستينا كوك وجيسيكا مير مهمة هي الأولى من نوعها في التاريخ، بخروجهما معاً من محطة الفضاء الدولية كانتا أول فريق نسائي يقوم بالسير في الفضاء الخارجي على الإطلاق.

المهمة التي طال انتظارها وتم تأجيلها سابقا بسبب مشكلة في بزات الفضاء، كان هدفها تبديل بطاريات الألواح الشمسية الموجودة على سطح المحطة الخارجي، والتي اعتراها التلف، بأخرى جديدة.

خرجت الرائدتان من فوهة المحطة في الساعة 7:38 صباح يوم الجمعة 18 أكتوبر/ تشرين الثاني ، في مهمة من المتوقع أن تستغرق خمس ساعات متواصلة على ارتفاع 408 كيلومترات من سطح الأرض، يربطهما بالهيكل الخارجي للمحطة حبل خاص.

ورغم أن محطة الفضاء شهدت 221 مهمة تضمنت نشاطاً خارجياً - أو ما يسمى "السير في الفضاء" واشتركت فيها 43 امرأة إلا أن الفريد في هذه المهمة هو أنها الأولى التي تشتمل رائدتيْ فضاء فحسب، وهو ما تشدد عليه وكالة ناسا باعتباره جزءا من مساعيها إلى تعزيز العدالة الجندرية في مجال العلوم الفضائية والفضاء.

ومن المقرر أن تكمل كوك رحلتها في محطة الفضاء الدولية حتى شهر شباط/فبراير 2020 لتمضي بذلك أطول رحلة فضائية في المدار تقوم بها امرأة في التاريخ.

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