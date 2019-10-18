شاهد: "إكسبو 2020 دبي"... مدينة جديدة لتعزيز الاقتصاد في الإمارة

تنفق إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات على بناء موقع معرض 2020 "إكسبو 2020" الذي سيفتتح بعد عام من الآن وينظم للمرة الأولى في التاريخ في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من المناخ الاقتصادي الحالي الغامض يبقي الأمل كبيرا لدى المسؤولين المحليين لإعادة تعزيز الاقتصاد لسنوات قادمة لأن المعرض يجلب بنية تحتية جيدة وملايين الزوار الأجانب.

الإمارة الصغيرة والغنية شيدت مدينة خاصة بالمعرض في موقع كان في السابق عبارة عن كثبان رملية، حيث سيضم موقع إكسبو 2020 الكثير من المنشآت الخيالية كأطول مبنى في العالم وأكثر المطارات ازدحاماً للسفر الدولي. تراهن دبي بمليارات الدولارات على أن يستقطب المعرض 25 مليون زائر، ويشجع الأعمال ويحفز المزيد من التطور في المدينة.

الحدث الأروع في العالم. كن معنا لتشهد مستقبل الفنون والموسيقى والطعام والتقنية.🎤 @7sainalJassmi



#إكسبو2020#دبي — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) October 13, 2019

وبينما يعمل عشرات الآلاف من العمال في موقع معرض إكسبو 2020 تشهد سوق العقارات في دبي بعض التعثر، بسبب مخاوف من نشوب صراع عسكري في المنطقة.

وقامت الإمارات بدعوة قطر، الدولة الغنية الأخرى في المنطقة التي تقاطعها الإمارات وثلاث دول عربية أخرى بسبب النزاع السياسي القائم منذ العام 2017. كما ستشارك إيران في هذا الحدث العالمي وكذلك إسرائيل، التي لا تعترف بها دول الخليج العربية على خلفية القضية الفلسطينية.

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بعض أجنحة موقع إكسبو 2020 صممت على شكل صقر طائر وقد انتهت الأشغال بها. ويتوسط الموقع مبنى الوصل "القبة" الذي يبلغ ارتفاعه 65 متراً. القائمون على تجهيز الموقع فكروا في جناح الاستدامة الخاص وزودوه بألواح شمسية و"أشجار الطاقة" المغطاة بألواح مماثلة لجعلها هيكلًا خالياً من الطاقة.

وإجمالاً، قدرت تكاليف بناء موقع الحدث حوالي 7 مليارات دولار أمريكي.