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أستراليا

أستراليا تتهم عراقيا بالتورط في تهريب مهاجرين مات منهم 350 شخصا غرقا

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بقلم:  Sami Fradi 
أستراليا تتهم عراقيا بالتورط في تهريب مهاجرين مات منهم 350 شخصا غرقا
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قالت الشرطة الفدرالية الأسترالية إنها وجهت الاتهام إلى العراقي ميثم راضي يبلغ من العمر 43 سنة، بالتورط في تهريب أناس جازفوا بحياتهم، فمات منهم أكثر من 350 شخصا عندما غرق بهم مركبهم سنة 2001، كانوا على متن قارب صيد إندونيسي SIEV-X بالمحيط الهندي وهو بطريقه إلى جزيرة كريسماس الأسترالية.

وأودع الشخص في الحجز في مطار بريسبان أمس الجمعة، إثر تسلمه من السلطات النيوزيلندية، ووجه إليه اتهام بتنظيم مجموعات ممن لا يحملون الجنسية الأسترالية، بحسب بيان للشرطة نشرته على صفحتها في موقع تويتر.

ويواجه المتهم في حال إدانته السجن مدة عشر سنوات على أقصى تقدير. وتدعي الشرطة الأسترالية أن المتهم ينتمي إلى مجموعة تنظم عمليات تهريب الأشخاص، من العراق وأفغانستان إلى أستراليا. وهذا المتهم هو ثالث شخصية يوجه إليها الاتهام في هذه القضية.

من جانبه قال مفوض الشرطة ريس كيرشو إن المتورطين في القضية مطلوبون للعدالة، وإن السلطات الأسترالية ملتزمة بردع أولئك الذين يجنون الأرباح من وراء تلك التجارة.

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