لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

شاهد: مئات آلاف البريطانيين يخرجون في مسيرة وسط لندن رفضا للبريكست مطالبين باستفتاء ثان

 محادثة
بقلم:  Sami Fradi  يورونيوز 
المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي يخرجون في مسيرة في لندن تزامنا مع مناقشة مجلس العموم اتفاق بريكست، 2019/10/19.
المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي يخرجون في مسيرة في لندن تزامنا مع مناقشة مجلس العموم اتفاق بريكست، 2019/10/19.
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

خرج مئات آلاف البريطانيين المعارضين لبريكست في مسيرة جابت شوارع العاصمة لندن ثم تجمعوا وسط المدينة، حيث دعوا إلى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ونادوا بإجراء استفتاء ثانٍ.

وكانت جموع المتظاهرين اتفقت على الالتقاء عند ساحة البرلمان، في وقت كان أعضاء مجلس العموم يصوتون على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي التي تقدم بها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحمل عديد المتظاهرين لافتات تدعو إلى إيقاف عملية بريكست، التي كانت انطلقت مع استفتاء سنة 2016، عندما صوت الناخبون البريطانيون بهامش ضئيل لفائدة الخروج من الاتحاد.

وكان جونسون توصل قبل يومين إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يتعلق بالاتفاق على انسحاب جديد، قبيل مغادرة بريطانيا المبرمجة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

للمزيد على يورونيوز:

زعيم حزب العمال البريطاني: لن نصوت على اتفاق بريكست وهو أسوأ من اتفاق سابق رفضه المجلس ثلاث مرات

شاهد: "فلاح" بريطاني مناهض لـ"بريكست" يحتجّ على طريقته