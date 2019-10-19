الشارع اللبناني لا يزال مشتعلاً.. وعون يغرّد: سأجد حلاً للأزمة

طمأن رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون المتظاهرين في الشارع اللبناني الذي لم يهدأ منذ أيام، إلى أنه سيعمل جاهداً مع الحكومة على الوصول إلى حلٍ للأزمة التي تشهدها البلاد.

وكان هذا التصريح عن طريق تغريدة مقتضبة نُشرت عبر الحساب الرئاسي الرسمي على توتير. فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة غداً في بعبدا لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة، بما فيها الحديث عن موازنة 2020 التي تَعِدُ حسب مصادر بتقييد المصاريف الحكومية والغير ضرورية.

هذا وكان عون قد عبّرعن تعاطفه مع المشاركين في الحراك اللبناني الأخير خلال لقائه وفداً من المتظاهرين برئاسة رامي عليق في القصر الجمهوري. ونقلاً عن الزوار وكما تضمّنت تغريدة من حساب الرئاسة اللبنانية أيضاً، فإن عون عبر عن تضامنه مع الحراك قائلاً:" أشعر معكم، وجعكم هو وجعي.."

من جهته أكد وزير المالية علي حسن خليل عقب لقائه برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الإنتهاء من تحضير موازنة من دون أي ضريبة أو رسوم جديدة، متضمنة إقرار خطوات إصلاحية جدية. ويأتي هذا في محاولة لاسترضاء الإحتجاجات التي لم تتوقف في جميع أنحاء البلاد.

وسجل الإقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقصٍ في تأمين الخدمات الرئيسية، وضعف في بنيته التحتية. كما يُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

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