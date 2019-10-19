حسن نصر الله يحذر: إقرار مزيد الضرائب سيقود إلى انتفاضة شعبية في لبنان

في خطاب جديد له والتعليق على الوضع الداخلي في لبنان، قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله السبت إن إعلان إقرار ضريبة على واتساب دفع الناس بالنزول إلى الشارع، وإن الاحتجاجات في اليومين الأخيرين في بلاده، تظهر أن إقرار ضرائب جديدة لحل الأزمة سوف يؤدي إلى انتفاضة شعبية، وحذر في الآن نفسه من انهيار مالي واقتصادي.

ودعا نصر الله اللبنانيين داخل السلطة وخارجها إلى تحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان، مبينا أن على المسؤولين استيعاب رغبة الشعب في عدم تحمل ضرائب ورسوم جديدة.

وأبدى نصر الله دعمه للحكومة شرط تبنيها لبرنامج عمل جديد بروح جديدة. وحذر نصر الله من أنه إذا تم إقرار ضرائب جديدة على الفقراء، فإن أنصار الحزب سوف ينزلون إلى الشوارع.

"ثورة" مكتوبة على جدار أحد المحلات التجارية في بيروت، إثر الاحتجاجات - 2019/10/19

وقال نصر الله إن حزبه لا يؤيد استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، مبينا انه إذا استقالت الحكومة فإن تشكيل حكومة جديدة سوف يستغرق سنة أو سنتين، في حين أن الوقت قصير. ودعا نصر الله اللبنانيين إلى تبني خطة، يضحي فيها الأغنياء والفقراء والزعماء والبنوك، على حد سواء.

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