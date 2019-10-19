قطة "مشاغبة" تتسبب باستدعاء زوجين من قبل قوى الأمن في مطار بريطاني

فوجئ رجل بريطاني وزوجته باستدعائهما من قبل رجال أمن المطار بعد أن تمّ اكتشاف شيء غريب في إحدى الحقائب التي كانت بحوزتهما. وسافر نيك كول مع زوجته فويري من جزيرة "آيل أوف مان" إلى نيويورك للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين. نيك أكد ليورونيوز أن الأمتعة التي أخذاها لم تكن تحمل الكثير، لذا قاما بالتسوق لاقتناء بعض الأغراض.

وتفاجأ نيك كول بوجود "كاندي"، إحدى قططه الثلاث داخل حقيبة يدوية. وقال نيك: "كان رجال الأمن في المطار في حيرة شديدة، وسألونا عدة مرات هل الحقيبة لنا أم لا بعد أن قاموا بفحصها بواسطة الماسح الضوئي".

ولإجراءات أمنية، تمّ استدعاء الزوجين إلى غرفة خاصة، وهناك أدركت فويري أن الأمر ربما يتعلق بأحد حيواناتهم الأليفة حيث أشارت إلى أنّ "كاندي" قد تكون وراء كل تلك المتاعب. وراهنت فويري على أنّ "قطتها المشاكسة هي من تكون وراء ذلك".

وأوضح نيك أن له تجارب سابقة مماثلة مع "كاندي" التي تعشق الاختباء في الحقائب والعلب والصناديق، ولا تتردد في الدخول والاختفاء في الأماكن الضيقة.

ولحسن حظ الزوجين، فقد تمكنا من اللحاق برحلتهما، بينما تكفل موظفو المطار بمساعدة "كاندي" في العودة إلى البيت.

وقد روى نيك كول وزوجته المغامرة التي قامت بها المشاكسة "كاندي" عبر حسابهما على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقد أثارت القصة تجاوبا كبيرا مع المتابعين وحازت على 3400 تعليق. وإلى غاية كتابة هذه السطور، فقد تمت إعادة نشرها من قبل القراء 2100 مرة.

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