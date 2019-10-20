الخطوط الأسترالية "كانتاس" تسافر 20 ساعة دون توقف من نيويورك إلى سيدني في أطول رحلة بالعالم

نظمت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" أول رحلة تجارية دون توقف، من نيويورك إلى سيدني وعلى متنها 49 راكبا، بعد أن أجرت عديد الاختبارات لتقييم تأثير رحلات النقل الطويلة جدا على المسافرين، في قدرة الطاقم البدنية والذهنية على التحمل.

وقد حطت الطائرة الأسترالية وهي من نوع بويينغ 787 في مطار سيدني عند الصباح الباكر من يوم الأحد، بعد أن قطعت الرحلة في 19 ساعة و16 دقيقة، وهي الرحلة الجوية الأطول في العالم على متن طائرة للرحلات التجارية.

وعلق الرئيس التنفيذي لخطوط "كانتاس" الأسترالية آلان جويس على هذا الانجاز بالقول، إن الحدث تاريخي بالنسبة إلى كانتاس وإلى الطيران الأسترالي والعالمي أيضا، إذ أنها المرة الأولى التي تنظم فيها رحلة تجارية دون توقف، من نيويورك إلى سيدني.

وقالت "كانتاس" إن الاختبارات تراوحت بين مراقبة موجات مخ الطيار، ومستوى الهرمونات والأرق، إلى تقديم تمرينات رياضية إلى المسافرين.

من جانبه قال قائد الطائرة شين غولدينغ، إنه يتم إعداد دراسة آثار الرحلات الجوية التجارية طويلة المسافات على الطواقم، وإنه جرى تجميع الكثير من البيانات التي سيتم تحليلها، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

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