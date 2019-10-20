اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين ساحة المسجد الأقصى في مدينة القدس منذ الصباح الباكر ليوم الأحد، وذلك في اليوم الذي يحيي فيه اليهود عيد العرش. وبحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني فإن المستوطنين استخدموا القوة حتى يقتحموا الساحة، تدعمهم في ذلك الشرطة الإسرائيلية.

وتسبب الاقتحام في شجار بين القوات الإسرائيلية والمصلين المسلمين قرب الساحة. وبحسب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني نقلا عن الأهالي، فإن الشرطة الإسرائيلية أوقفت المصلين بالقوة عن أداء صلواتهم، عند أحد الأبواب المؤدية إلى ساحة المسجد، بعد أن منعوا من دخول الموقع.

أما بالنسبة إلى الإسرائيليين فيقولون إنهم يحتفلون بعيد العرش، وهو عيد لدى اليهود يمتد على مدى أسبوع كامل.

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