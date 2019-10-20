حذّر مسؤولون أكراد عن مركز احتجاز في الحسكة شمالي سورياو يضم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خطورة اقتحام هذا المركز وتحرير من فيه من الإرهابين لإنشغال القوات الكردية المسؤولة عن حراسة السجن بالقتال على الجبهة الشمالية ضد تركيا.

وقال مسؤولو السجن إن المركز يحتجز ما بين 4-5 آلاف معتقل وان اقتحامه أو تعرّضه للهجوم قد يسفر عن هروب إرهابيين منتمين لتنظيم الدولة. خاصّة وأن مركز الاحتجاز هذا قد سبق وتعرّضت لهجوم من قبل انتحاري في 12 أكتوبر/ تشرين الأول إلا أن أيًّ من السجناء لم يتمكن من الهرب وفشلت العملية.

وتأتي التحذيرات الكردية حسب مسؤولي السجن بعد أن تقلّص عدد الوحدات الأمنية التي كانت مسؤولةً عن حراسة المنشأة. ويعود السبب في ذلك إلى مشاركة هذه القوى الأمنية في المحاربة إلى جانب باقي القوات الكردية في الشمال السوري ضد تركيا.

أما عن المعتقلين فقد أفاد مسؤولو المعتقل أن معظم المحتجزين هم من جنسيات أجنبية وعربي بما فيهم أتراك وعراقيون.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن وّثقت االسلطات الكردية فرار 780 محتجزاً من معتقل آخر تابعٍ لداعش يقع بالقرب من عين عيسى شمالي الرقة بعد الهجمات التركية الأخيرة. وعليه فقد تم نقل 500 محتجز آخرين كانوا في ذلك السجن من مكانهم لمنعهم من الفرار وتم التحفّظ عليهم.

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