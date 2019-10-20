شاهد: اللبنانيون في فرنسا يتضامنون مع احتجاجات الوطن ضد فساد الحكومة

تظاهر مئات من اللبنانيين الأحد في عدة مدن فرنسية أبرزها باريس وليون وستراسبورغ، دعماً للمظاهرات التي تشهدها بيروت ومدن أخرى منذ أربعة أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

وقالت المدونة اللبنانية سمر دو بوتافوكو لفرانس برس "راوح عددنا بين 2500 وثلاثة آلاف في وقفة باريس (...) أطفال وكبار رغم المطر"، موضحة أنها دعت إلى هذا التحرك عبر وسائل التواصل الإجتماعي. حيث لفتت ألوان العلم اللبناني المنتشرة في ساحة تروكاديرو قرب برج إيفل المارين.

وأضافت المدونة "كل شيء بدأ مع أزمة بيئية: احترقت الغابات وعجزت الحكومة عن التحرك. لم تكن على الأرض لمساعدة السكان فيما كانت مدارس تحترق (...) ثم أعلنوا ضريبة جديدة" على الإتصالات عبر الانترنت.

وأكدت أن "الوضع بائس في لبنان إلى درجة يتظاهر أناس اليوم لم يعتادوا النزول إلى الشارع. لقد شاهدنا مسنات محجبات في الشارع. الناس لم تعد خائفة. ونحن في الخارج علينا أن ندعم مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بإنهاء النظام الطائفي الذي أثبت عجزه".

وقالت أيضا "نحن هنا لنسف هذا النظام، نريد دولة علمانية".

وقال ليو نيكوليان الذي انشأ مؤخراً مجلس تنسيق للبنانيين في فرنسا، لفرانس برس "جئنا اليوم لنقول (نحن جميعا لبنانيون)، سواء كنا مسيحيين أو شيعة أو سنة أو غيره، نحن لبنانيون قبل كل شيء".

وأضاف أن "هويتنا الوطنية في خطر كبير بسبب مصاصي الدماء"، في إشارة الى الطبقة السياسية اللبنانية.

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