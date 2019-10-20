وزير الدفاع الأميركي: جميع القوات الأمريكية ستغادر شمال سوريا باتجاه العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير إن جميع القوات الأمريكية التي ستغادر سوريا بناء على خطط حالية، سوف تذهب إلى غرب العراق، حيث سيواصل الجيش تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش ليمنع ظهوره من جديد.

ولم ينف الوزير الأمريكي إمكانية تنفيذ القوات الأمريكية عمليات أحادية الجانب لمكافحة الإرهاب، من العراق باتجاه الأراضي السورية بحسب ما تمليه الظروف، مبينا أن ذلك يبقى خيارا سيناقشه مع حلفاء بلاد، وقال إنه تحدث مع نظيره العراقي بشأن نقل أكثر من 700 جندي سيغادرون شمال سوريا باتجاه العراق، بينما سيبقى ما بين 200 و300 جندي أمريكي عند نقطة التنف الحدودية مع كل من العراق والأردن جنوب سوريا.

وأوضح اسبير أن القوات التي ستذهب إلى العراق ستكون لها مهمة مساعدة العراق والدفاع عنه، وكذلك مكافحة تنظيم داعش. ويوجد في العراق في الوقت الراهن أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي، في إطار اتفاقية بين بغداد وواشنطن.

وتواصل القوات الأمريكية انسحابها (أمس السبت) من شمال سوريا إثر اجتياح القوات التركي المنطقة الحدودية. وأفادت تقارير عن وقوع اشتباكات متقطعة بين القوات التي تدعمها تركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة من جهة أخرى، رغم اتفاق وقف اطلاق النار بين القادة الأتراك والأمريكين الذي تم التوصل إليه قبل يوم أمس الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بسحب حوالي ألف جندي أمريكي من سوريا، بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية بأن قواته على وشك اجتياح سوريا، بهدف صد القوات الكردية، في إشارة إلى قوات حماية الشعب الكردية (المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي تصفها أنقرة بالارهابية.

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