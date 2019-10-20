غطّت نوافذ إحدى الكنائس في مدينة ميونيخ بألمانيا مئات الصور لأشعة صدر سينية خلال قدّاس يوم الأحد. وتفاجأ مرتادو كنيسة الصليب المقدس (هيليغ كروز كيرشي) في ميونيخ يوم الأحد بنوافذ الكنيسة الجديدة المصممة بمئات من صور الأشعة السينية والتي طبعت باللونين الأزرق الفاتح و الأبيض على زجاج النوافذ.

ووفقاً للفنان المسؤول عن هذه الرسومات، كريستوف برش، فإنها ترمز للحياة ويعود بعضها إلى صور أشعة سينية حقيقية لأبناء الكنيسة نفسها. وقد تم توزيعها على جميع نوافذ الكنيسة بما فيها السقف الرئيسي.

وتباينت آراء رواد الكنيسة بين مؤيد للفكرة كونها تذّكر بالمرض الذي يعتبر جزءاً من الحياة، وبين من عارض الفكرة تماماً كونها وفقاً لأرائهم لا تمت للكنيسة بصلة.

يذكر أن الفنان كريستوف برش الذي أشرف على هذا المشروع قد درس الفنون الجميلة في ميونيخ وترتبط معظم أعماله بمواضيع لها علاقة بالزمان والتحولات الجسدية والروحية.

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