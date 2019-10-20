شاهد: مناهضون لبريكست يصرخون على وزراء بريطانيين "عار عليكم"

تعرض عدد من الوزراء للمضايقات من قبل متظاهرين مناهضين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أثناء مغادرتهم البرلمان يوم السبت. وهتف المتظاهرون "عار عليك" بينما غادر رئيس مجلس العموم جاكوب ريس موغ ووزير التخطيط لبريكسيت مايكل جوف ووزيرة الدولة للأعمال أندريا ليدسوم مجلس النواب. وكان الوزراء قد حضروا جلسة استثنائية للبرلمان كان من المفترض أن يضعها المشرعون في إطار موافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخروج من التكتل الأوروبي. لكن المشرعين أقروا تعديلاً يلغي أي فرصةٍ لخروج بريطانيا من الإتحاد عن طريق تأجيل اتخاذ قرار بشأن الإتفاق.