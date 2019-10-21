عون: ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس ويجب رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إن ما يجري في الشارع من مظاهرات غاضبة "يعبر عن وجع الناس".

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على موقع تويتر استدراك الرئيس بأن "تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

وقال عون: "يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً".

الرئيس عون: ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019

وجاءت تصريحات عون خلال جلسة لمجلس الوزراء أقيمت في قصر بعبدا الجمهوري نظراً لتعثر وصول الوزراء إلى سراي بيروت، حيث تعقد الحكومة اجتماعاتها عادة، بسبب إغلاق الطرق المؤدية له بواسطة المتظاهرين.

وعُقد اللقاء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء "القوات اللبنانية" الذين قدموا استقالاتهم أمس الأحد.

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