فيديو مصوَّر من الجو لحجم المظاهرة التي احتلت وسط بيروت الأحد

أمس تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لبنان لليوم الرابع على التوالي في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ العام 2005. حشود من المتظاهرين الغاضبين اتحدت تحت العلم اللبناني دون تمييز طائفي.

أمام مسجد الأمين والشارع المؤدي إلى مقر الحكومة، تعالت هتافات اللبنانيين آملين في إيصال أصواتهم إلى الحكومة. وسجلت كاميرات طائرات مسيرة المشهد من أعلى، وبدت اللقطات وكأن المتظاهرين يلتفون حول مسجد الأمين وكاتدرائية القديس جاورجيوس في رسالة تشير إلى وحدة الشعب الوطنية.

وأقر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأحد حزمة من الإصلاحات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي أشعلت احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالنخبة الحاكمة " الفاسدة" حسب تعبيرهم، ومن المرجح ألا تشفي غليل المحتجين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام".

وكان الحريري قد أعطى حكومته الائتلافية الغارقة في المنافسات الطائفية والسياسية مهلة 72 ساعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يستقيل في حال فشلت محاولته.

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